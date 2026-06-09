杉咲花（28）が9日、東京・旧細川公爵邸で行われたAmazonプライムビデオの、多部未華子（37）とのダブル主演ドラマ「クロエマ」（12日から配信、全5話）配信記念スペシャルイベントに出席。日本テレビ系で1月期の主演ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（水曜午後10時）に続きタッグを組んだ、今泉力哉監督（45）が撮影中、コップを1ミリ、ずらすこだわりぶりを見せたと撮影を振り返った。杉咲は、撮影中の衝撃的な出来事や苦労