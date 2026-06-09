【LG 有機ELテレビ 2026年ラインナップ】 6月25日～順次発売予定 価格：オープン（予想実売価格 290,000円前後～） 会場でベールを脱いだワイヤレスの薄型4K OLEDテレビ「LG OLED evo AI W6」。ラインナップは83型(OLED83W6PJA)のみ LGエレクトロニクス・ジャパンは9日、同社有機EL(OLED)テレビの2026年新製品発表会を開催した。既報の通り、発表会では、