◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽２回戦金沢学院大９―４天理大（９日・東京ドーム）４年ぶり５度目の出場の金沢学院大（北陸大学）が天理大（阪神大学）を下し、２０１０年の５９回大会以来の白星を挙げ、初のベスト８に進出した。打線は２回２死一、三塁から８番・三島袈夢外野手（４年＝常葉大菊川）の左前適時打で先制。６回に同点に追いつかれるも、７回１死一、三塁から内野ゴロの間に勝ち越