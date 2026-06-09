◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―ＤｅＮＡ（９日・エスコンフィールド）日本ハムの大塚瑠晏内野手が、３回に右越え２号３ランを放った。３回２死二、三塁、ＤｅＮＡ先発・平良のスライダーを捉えた打球は、右翼後方への大飛球。フェンスを越えたか際どい打球となったが、ボールが跳ね返って戻ってきたことでインプレーと判断された。新庄監督がベンチを出ると、審判員が集まり協議。ここでもインプレーの判断が