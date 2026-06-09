《高市早苗、「忙しいんですー、取材にお応えできませーん」って腕見てるけど時計してないじゃん》昨年の自民党総裁選などで、高市早苗首相（65）陣営が対立候補を中傷する動画を作成したとする中傷動画問題。6月8日も記者団から問題追及の声があがったが、その場で高市氏が見せた“受け答え”に批判とツッコミが殺到している。中傷動画問題をめぐっては今年4月に『週刊文春』が第一報を伝えて以来、国民からの注目が日に日に増す