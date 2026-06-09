北九州市に本社を置く住宅総合機器メーカーのTOTOは、中東情勢の影響で一時、受注を停止していたユニットバスなどについて、6月9日から全面的に受注を再開しました。 TOTOは、中東のホルムズ海峡の封鎖によって、世界的に石油製品のナフサが不足したため、ことし4月からナフサを原材料とするユニットバスなどの新規の受注を停止していました。TOTOではその後、段階的に受注を再開していましたが、9日、「原材料の