大阪地検トップだった北川健太郎元検事正が部下に対する準強制性交等罪で起訴された事件をめぐり、自民党の参院議員で元法務大臣の森雅子氏は6月9日、「司法への信頼を揺るがす重大な問題だ」として、国に第三者調査の実施を求めていく考えを明らかにした。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●超党派議員による「第三者調査」求める会が発足この日、与野党の国会議員が集まり、北川氏から被害を受けたと訴える女性検事Aさん