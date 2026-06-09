春の北信越高校野球大会は9日、長野市の長野オリンピックスタジアムで決勝が行われ、松本国際が3対0で長野日大を破り、初優勝を果たしました。北信越大会で県勢同士の決勝となるのは2007年秋以来、37季ぶり。決勝に進んだ長野日大と松本国際は先月の県大会3位決定戦でも対戦し、このときは長野日大が9対1で快勝しています。試合は1回裏、松本国際が2アウト1塁から立花輝空のヒットで先制。さらに2回裏、ヒットと送りバントでチャン