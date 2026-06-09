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欧州株総じて堅調、騰落銘柄数は上昇が過半数 東京時間19:25現在 英ＦＴＳＥ100 10341.63（-31.57-0.30%） 独ＤＡＸ24804.07（+187.85+0.76%） 仏ＣＡＣ40 8267.21（+67.92+0.83%） スイスＳＭＩ 13376.85（+55.86+0.42%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:25現在 ダウ平均先物JUN 26月限50965.00（+109.00+0.21%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7448.