ドル円１６０．１５近辺、ユーロドル１．１５６５近辺＝ロンドン為替 引き続きドル売り圧力優勢。ユーロドルは本日の高値を1.1566付近に伸ばしてきている。ポンドドルも1.3394付近に高値を更新。一方、ドル円は引き続き160.15-20レベルでの揉み合いとなっている。クロス円はユーロ円が185.26付近、ポンド円が214.57付近に高値を更新。ロンドン市場は円安とドル安が混在する状況となっている。 USD/JPY