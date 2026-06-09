長野県内各地でクマの出没が相次いでいます。松本市や大町市では生活圏での目撃が続き、周辺には不安が広がっています。「おはようございます」8日に臨時休校となった松本市の島立小学校では、9日朝の登校の際、保護者の付き添いが呼び掛けられました。警察や市によりますと、8日は松本市和田の小学校近くや松本市新村の松本大学付近などでクマの目撃が相次ぎました。これまでに人的被害は確認されていません。このうち、松本大学