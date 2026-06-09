大阪市西成区で、長年滞っていた「あいりん総合センター」の建て替えが9日、本格的に始まりました。あいりん総合センターは1970年に開設され、建物には職業安定所などが入り、労働者の街のシンボルでした。しかし、耐震性の問題などから7年前に閉鎖。建て替えが行われる予定でしたが、抗議するホームレスが不法に占拠する状況が続いていました。このため、大阪府が裁判を起こし、2024年の12月、大阪地裁がホームレスの立ち退きを強