◇交流戦ソフトバンク―阪神（2026年6月9日みずほペイペイD）ソフトバンクが一発攻勢。5回までに6発で10得点を叩き出した。主砲・栗原が18、19号の2打席連続2ランで放てば、野村勇は1号、2号のこちらも2打席連発。近藤も5回無死二塁で10号2ランを放てば、牧原大も1号2ランを放った。交流戦首位を走る絶好調ソフトバンク打線が、ホームランだけで10得点を叩き出した。