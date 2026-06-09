news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「トランプ氏“ナルト動画”で物議人気アニメを模して投稿」についてお伝えします。◇トランプ大統領が今月6日、SNSに投稿した動画が物議をかもしています。軽快な楽曲にのせ、生成AIで作られたトランプ大統領が世界各地をめぐるという内容。「中東の人もトランプ大統領が好き」「インドの人もトランプ大統領が好き」そして、問題となっているのはこのあとです。オレンジと黒の衣装