表情を変えることなく車に乗り込む、会社員の角田啓容疑者（21）。7日午前1時半ごろ、愛知・名古屋市の繁華街で29歳の女性をひき逃げし、死亡させた疑いが持たれています。女性は横断歩道を渡っている最中でした。現場には、蛇行したようなタイヤの跡のようなものがはっきりと残されていました。事件を目撃した人は、当時の状態を「『そのまま止まるだろうな、多分事故だろうな』と思ったが、女性もいなくなって、（車が）そのまま