男性ボーカルデュオ、D−51が9日、東京・江東区の東京ガーデンシアターで行われた国際イベント「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」のライブ「ASIA CELEBRATION LIVE」で歌唱した。ミリオンヒット曲「NO MORE CRY」で幕開け。YASU（44）が「ありがとうございます。最高です」。そして「みなさん、良かったら一緒に歌いませんか」と呼びかけた。会場に合唱の声が響くと、YU（42）は「ありがとう〜」と笑顔で感謝した。2曲目はアニソンを