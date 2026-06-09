【勝手に！漫画アワードNEO】 放送日時：6月19日24時24分～25時24分 放送局：ABCテレビ（関西ローカル） 【拡大画像へ】 NTTソルマーレが運営するコミックシーモアは、6月19日24時24分からABCテレビで放送される「勝手に！漫画アワードNEO」第6弾を特別提供する。TVerでは、放送後約2週間見逃し配信も予定されている。 「勝手に！漫画