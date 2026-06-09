6月9日、富山グラウジーズは、岡田雄三と2026－27シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。メディカルチェック等の終了後に正式な契約締結となる。 静岡県出身で30歳の岡田は、180センチ85キロのポイントガード。近畿大学を経て、2017－18シーズンにアイシン・エィ・ダブリュアレイオンズでキャリアをスタートさせた。その後、地元クラブのベルテックス静岡で4シ}