ロサンゼルス・レイカーズのロブ・ペリンカGM（ゼネラルマネージャー）が、今オフに完全FA（フリーエージェント）となる八村塁についてコメントした。現地メディア『LakersNation.com』が伝えている。 八村は2023年2月のトレードでワシントン・ウィザーズからレイカーズへ加入。以降は年々存在感を高め、2025－26シーズンもチームに欠かせないウイング