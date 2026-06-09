6月9日、琉球ゴールデンキングスを退団した崎濱秀斗が、NCAAディビジョン1のマーシーハースト大学にコミットしたことを自身のSNSで発表した。 アメリカ北東部のペンシルベニア州にあるマーシーハースト大は、ノースイーストカンファレンスに所属する大学で、「レイカーズ」の愛称を持つ。昨シーズンはカンファレンス3位でレギュラーシーズ