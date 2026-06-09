レスリングの15歳以下の全国大会を制し、今月、タイで開かれる「U15アジア選手権」に日本代表として出場する岡山市の中学生がいます。 【写真を見る】身長150cmの小さな巨人が世界へ！U15レスリング王者・野田真一郎「小柄な体格をスピードで圧倒」【岡山】 初めての国際大会出場野田真一郎選手 努力を積み重ねて挑む初めての国際大会です。身長150センチ。小柄な体格ながら、持ち味のスピードと多彩な投げ技で相