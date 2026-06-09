Jリーグは9日、13日にMUFGスタジアム(国立競技場)で開催される「JリーグオールスターDAZNカップ」において、鹿島アントラーズFW鈴木優磨ら11選手が怪我により参加できなくなったことを発表した。また、新たにJリーグ推薦として7名の選手の選出が決定したことを併せて発表している。■参加できない選手J1EAST鈴木優磨(鹿島)J1EAST森重真人(FC東京)J1EAST室屋成(FC東京)J1EAST佐藤恵允(FC東京)J1WESTマテウス・ジェズ