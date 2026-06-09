柔道家で政治家の谷亮子（50）が6月5日、Instagramを更新。長嶋茂雄が監督を務めた日米野球での始球式を振り返った。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露！ファン悶絶 「こちらの Glove」と投稿されたのは、谷が2000年の日米野球で始球式を務めたときの写真。谷は着用したグローブが松井秀喜（51）から手渡された