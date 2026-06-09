元サッカー日本女子代表の岩渕真奈（33）が6月5日、Instagramを更新。なでしこジャパンの長谷川唯（29）とのツーショットを公開した。 【画像】園田彩乃「手ブレ写真も好き」白ひもビキニショットに熱視線「言葉が見つかりません」「めちゃ綺麗」 「abemaさんの取材でなでしこジャパンの合宿に行ってきました！」と投稿されたのは、私服姿の岩渕と日本代表ユニフォームを着用した長谷川の写真。その他