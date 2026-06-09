複数の客らが体調不良を訴えた名古屋市の大型商業施設。スプレーが撒かれていた可能性が。 【写真を見る】｢せき込むぐらいの喉の痛み｣ 何者かが“スプレー”撒いたか 23人が体調不良…8人病院搬送 ｢mozoワンダーシティ｣名古屋・西区 複数の客らが体調不良を訴えたのは8日午後5時半過ぎ。名古屋市西区の大型商業施設「mozoワンダーシティ」で、4階のゲームセンターの近くにいた0歳から40代