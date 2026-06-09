北方領土での墓参の再開が見通せない中、２０２６年７月末から洋上慰霊と航空機を使った上空慰霊が始まります。同じ年度に２つの方式での慰霊は初めてですが、高齢化が進む元島民の思いは複雑です。色丹島出身の元島民、得能宏さんです。９２歳になったいまも語り部として、子どもたちに北方領土について伝え続けています。６月９日は根室市内の小学５年生に故郷への思いを語りました。（色丹島出身得能宏さん(92)）「ビザなし交