6月10日（水）の近畿地方は、梅雨の晴れ間。久しぶりの洗濯日和となるでしょう。 南の海上に停滞する梅雨前線は、さらに陸地から離れ、北からは移動性の高気圧が近畿地方を覆うでしょう。この影響で、近畿の南部は朝のうちまで雲が広がるものの、全域で日中は晴れるでしょう。空高くの薄雲が出るくらいで、各地で日ざしがしっかりと届きそうです。にわか雨の所もないでしょう。梅雨の晴れ間は、紫外線に注意が必要です。 2