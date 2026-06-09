近畿最大の赤字路線。利用者の増加を期待した特急「くろしお」の増便でしたが。その結果は。 JR西日本などは赤字額が近畿最大となっている白浜～新宮間の利用者を増やそうと、去年11月から今年3月末までの半年間、特急「くろしお」を毎日1往復増便する実証実験を行ってきました。 JR西日本は、この増便にともない、一日あたりの乗車人数の目標を1000人あまりに設定していましたが、最も多い月で平均約570人だったと発表し