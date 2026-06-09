熊本県内の高校生と企業が集まる大規模な就職イベントが9日、開かれました。取材すると、高校生が関心を寄せる企業や業界が見えてきました。 【写真を見る】1800人就職イベントで見えた高校生のリアル 二極化する企業ブース“あの手この手”で必死のアピール 高校生1800人×企業64社 会場に集まったのは、就職を希望する高校生約1800人と、食品や運送、半導体など熊本県内の幅広い業種の64社です。 記者「就職活動