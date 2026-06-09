大阪地検の元検事正に性的暴行を受けたと訴えている女性検事。第三者委員会の設置に向け国会議員らも動き出しました。 「本日は、検察に第三者委員会での検証を強く求める院内勉強会を設けていただき、心よりお礼申し上げます」 国会議員らの前で涙ながらに話す、大阪地検の検事・ひかりさん（仮名）。ひかりさんは準強制性交の罪に問われている大阪地検の元検事正・北川健太郎被告（66）から性的暴行を受けたと訴えていて、法務