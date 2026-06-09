ディズニーの人気キャラクター『ドナルドダック』が、6月9日に誕生日を迎えました。東京ディズニーリゾートの公式Xでは「今日6月9日はドナルドのお誕生日！ジュビリーブルーの衣装を身につけて、誕生日を楽しんでいるようですよ」と投稿され、「お誕生日おめでとう」など祝福のコメントが寄せられました。ドナルドダックは1934年6月9日に『かしこいメンドリ』でスクリーンデビュー。今年でデビューから“92年”を迎えました。本作