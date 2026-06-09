【カイロ＝村上愛衣】イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」で、レバノンの親イラン勢力ヒズボラとの連携など対外工作を担う「コッズ部隊」のエスマイル・カアニ司令官は８日、ペルシャ湾から紅海にかけて、米国やイスラエルに対抗する新たな「抵抗の安全帯」ができるとＳＮＳへの投稿で明らかにした。安全帯は海上に「帯」のように延びる範囲を指すとみられる。米国とイスラエルによるイランへの攻撃が始まって以降、イランは「