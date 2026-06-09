◇第14回九州女子ミッドアマゴルフ（2026年6月9日福岡県嘉穂郡桂川町麻生飯塚ゴルフ倶楽部＝6148ヤード、パー72）18ホール競技で行われ、宇野菜月（31）が3人によるプレーオフを制して大会初出場初優勝を決めた。3バーディーを奪い、2ボギー、2ダブルボギーの3オーバー、75で回った宇野は、山本加奈子（27）、河野あずみ（24）と並ぶトップでホールアウト。2ホールに及んだプレーオフでは、宇野はともに手堅くパーをキー