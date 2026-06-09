自民党本部で開かれた「安定的な皇位継承の確保に関する懇談会」＝9日午後、東京・永田町自民党は9日、「安定的な皇位継承の確保に関する懇談会」を開き、衆参両院の正副議長による皇族数確保策の「立法府の総意」案を全会一致で了承した。会長を務める麻生太郎副総裁は「党として理解できるものだ。何としても今国会で皇室典範の改正を成し遂げたい」と強調した。自民の「保守団結の会」は改正案を作成する際、女性皇族の配偶