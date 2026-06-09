◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム-DeNA(9日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムは3回に、大塚瑠晏選手の2号3ランが飛び出すなど4点を先制しています。打線はこの日、初回から躍動。初回に3連打、2回にも連打でチャンスを作りますがあと一本が出ず得点出来ません。それでも4回には先頭のレイエス選手がヒットで出塁すると、1死から万波中正選手もヒットで続きます。続く郡司裕也選手が2塁打で先制点をたたき出すと2死2、3塁で大