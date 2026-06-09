メジャーリーグ「ロサンゼルス・エンゼルス」の菊池雄星投手の妻で、元フリーアナウンサーの菊池瑠美が8日、Instagramのストーリーズを更新。6歳の長男・レオくんと出かけた際の様子を公開し、注目を集めている。【映像】「イケメン」顔出しした長男が写る家族ショット（複数カット）2016年に菊池投手と結婚し、6歳の長男・レオくんの子育てに奮闘している瑠美。これまでもInstagramでは、家族との日常を発信し、海辺で撮影し