純烈の弟分の4人組コーラスグループ、モナキが9日、東京・江東区の東京ガーデンシアターで行われた国際イベント「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」のライブ「ASIA CELEBRATION LIVE」で歌唱した。4月8日発売のデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のカップリング「こんなもんじゃねぇ」で幕開け。じん（39）が「今日は呼んでいただきありがとうございます」とあいさつ。2曲目もカップリング曲「ねがい」。スタンディン