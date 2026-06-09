消しゴムの性能は、主に「消字率」という数値で表されるのが一般的だ。これは、専用の測定機に消しゴムを取り付けて一定の速度と圧力で鉛筆の筆跡をこすり、どれくらい消えたかを測定したもので、国産の消しゴムは80%以上が基準とされている。 消しゴムの2大ブランドであるSEEDの「Radar」とトンボ鉛筆の「MONO消しゴム」はどちらも消字率97%以上で、さすが圧倒的な性能である。 定番製品がここまで高性能だと、新製品が性能