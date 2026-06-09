とんねるずの木梨憲武が8日に自身のInstagramを更新し、前日開催の競馬のG1 ・安田記念をシックスペンスと制したレジェンド騎手・武豊をお祝いした模様と、妻の安田成美との2ショットを公開した。【写真】いつも仲良し！安田成美＆木梨憲武武は安田記念が今年のG1初制覇。このレースを制するのは2009年のウォッカ以来17年ぶりだった。また、57歳2ヵ月での勝利はG1史上最年長勝利を更新しており、武はG1制覇の史上最年少記録