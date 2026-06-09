美人女優の娘であることを公表した女子アナウンサーが、愛犬との日常ショットを披露し話題になっている。ＣＢＣテレビの中村彩賀アナウンサーが９日までにインスタグラムを更新。「もうおうち帰りたいな〜って顔してる」とつづると、ネイビージャケットにデニムの爽やかなコーディネートを披露し、愛犬を膝の上に乗せたショットを披露した。笑顔の中村アナと対照的な愛犬の表情にファンも盛り上がり、「彩賀さんともっといた