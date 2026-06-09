メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市の男性消防士が、商業施設で複数の女性のスカートの中を盗撮したとして、停職3カ月の懲戒処分を受けました。 停職3カ月の懲戒処分を受けたのは、熱田消防署の男性消防士(24)です。 名古屋市消防局によりますと男性消防士は、2月8日と10日に名古屋駅周辺の商業施設で、10代から20代とみられる女性約15人に対し、背後からスマートフォンを入れた買い物かごを近づけ、