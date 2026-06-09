メ～テレ（名古屋テレビ） 全国でクマの目撃情報が相次いでいることを受け、岐阜県と周辺の5県が、対策について意見交換しました。 岐阜県では今年度、クマの目撃情報が8日までに218件寄せられていて、去年の同じ時期と比べ約1.7倍となっています。 全国でも目撃情報が相次いでいることを受け、岐阜県は、富山県や石川県など周辺の5県と、対策についての意見交換会を開きました。 それぞれの県のクマの出没状況