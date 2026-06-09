子どもがスマホを使ってゲームをするようになると、避けて通れないのが「課金」の問題です。ちゃんと決めていたつもりでも、好奇心の前では、思わぬ落とし穴にはまってしまうこともあります。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 「課金してない」を信じていた 「ゲームの課金は絶対ダメ」小4の息子がオンラインゲームをやり始めたころから、我が家ではずっとこの鉄の掟を守らせてきました。