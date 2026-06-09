フィリップス・ジャパンは6月3日、電動シェーバーのフラッグシップシリーズの新モデル「i9000 プレステージ ウルトラ XP9406/40」の発売を発表しました。 製品は発売済で、実売価格は8万598円（税込）。 ↑発表会では、フィリップス・ジャパン パーソナルヘルス事業部 事業部長・山粼利恵さん（左）、同部マーケティング部長・清水祐貴子さん（右）が登壇。 今回の新モデルは、肌の下−0.08mmの深剃り性能を継承し