◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）悔しいかな、予想も馬券も“後の祭り”になっては遅い。先週の安田記念は８番人気の伏兵シックスペンスが、好位２番手で折り合う理想的な競馬で待望のＧ１初制覇を果たした。これまで昨年の安田記念も含めてＧ１でしつこく本命を打ってきたが、今回は無印としてしまう大失態を犯した形だ。なかなか陣営のトーンが取材で上がってこなかったことが理由だが