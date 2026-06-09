豊川信用金庫は、支店長だった男性が顧客から名義を借りて融資を実行し、資金を使う不祥事があったと発表しました。 蒲郡西支店などに勤めていた元支店長の50代の男性は2016年、顧客1人から名義を借りる了承を得て本人確認書類の写しを取得し、不正にフリーローンとカードローンの融資を実行しました。 2020年11月に退職した後も、カードローンを利用し、その資金を自分のため