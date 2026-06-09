◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（９日・みずほペイペイ）阪神のドラフト１位・立石正広内野手が、反撃の２号２ランを放った。６点を追う５回２死一塁。交流戦２０イニング自責点０の大津を攻略した。初球の変化球を迷いなく振り抜き、打球は左中間のホームランテラス席へ。プロ初本塁打を放った５月２４日・巨人戦（東京ドーム）以来、１１試合ぶりのアーチとなった。