YouTuberのあやなんさんが、2026年6月7日に公開されたYouTuber・かの／カノックスターさんのYouTubeチャンネルの動画に出演し、あやなんさんが一緒に暮らしているという恋人・あゆむさんとの馴れ初めを語った。また、あゆむさんとは「セカンドパートナー」として交際を開始したが、その関係について抱えていたという葛藤も明かした。「あーちゃんにもう一人パートナーができてもいいじゃん」あやなんさんは16年、愛知県岡崎市を拠