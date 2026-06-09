オリックスは、７月２６日のロッテ戦と８月６日の楽天戦（ともに京セラドーム大阪）で「じゃがいもデー」を開催することを発表した。カルビーが特別協賛社を務め「じゃがいもデーｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙカルビー」として開催。当日にじゃがいも持参すれば、割安の観戦チケット「じゃが割チケット」が購入可能となる。毎年恒例のファン投票企画「オリ男爵」も実施。今年は近畿・北陸エリアなど日本を４エリアに分け、各エ