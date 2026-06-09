「ピットブル」などによる事故を防ぐため、福岡市は闘犬種の飼育や管理方法について、規制強化を検討する方針を明らかにしました。■福岡市・高島市長「闘犬の飼育の仕方、どのような在り方が良いのか。有識者を交えて、これから検討を具体的にしていこうと。」福岡市では去年2月、飼育場所から逃げ出したピットブル2頭が、散歩中の女性と飼い犬を襲い、女性が大ケガをしました。こうした事故を受け、福岡市の高島市長は6月9日、「